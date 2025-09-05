France : le déficit commercial à 6,5 milliards d'euros

(AOF) - En juillet, le solde commercial de la France s’améliore (+ 0,2 milliard d’euros) pour s’établir à -6,5 milliards d’euros, indique l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les importations augmentent de 0,3 milliard d’euros pour atteindre 57,7 milliards d’euros. Les exportations progressent de 0,5 milliard d’euros et s’établissent à 51,2 milliards d’euros.
