France : le climat des affaires s'assombrit un peu

En septembre 2026, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'INSEE à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se replie de deux points, à 96, et s'éloigne de son niveau moyen (100).

L'institut national de la statistique précise que l'indicateur du climat des affaires se montre stable dans l'industrie et le bâtiment, mais qu'il se dégrade nettement dans le commerce de détail et, plus légèrement, dans les services et le commerce de gros. Par ailleurs, l'indicateur du climat de l'emploi perd un point, à 98.

Publié simultanément, l'indicateur synthétique de confiance des ménages français reste stable à 86, un niveau bien inférieur à sa moyenne de longue période (100). Le climat de l'épargne se replie de quatre points, à 121, mais se maintient nettement au-dessus de sa moyenne de longue période.