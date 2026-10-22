France : le climat des affaires s'améliore timidement, selon l'Insee

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, repart légèrement à la hausse et gagne un point pour atteindre 97 en octobre, se rapprochant ainsi de sa moyenne de long terme (100).

Par secteur, l'indicateur du climat des affaires repart fortement à la hausse dans l'industrie et augmente légèrement dans les services, tandis qu'il se dégrade de nouveau dans le commerce de détail et repart à la baisse dans le bâtiment.

En outre, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi recule de nouveau de trois points, à 95, en deçà de sa moyenne de long terme (100). Cette baisse provient de la diminution du solde d'opinion sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).