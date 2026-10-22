 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France : le climat des affaires s'améliore timidement, selon l'Insee
information fournie par Zonebourse 22/10/2026 à 08:55

Ajouter Boursorama à vos sources

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, repart légèrement à la hausse et gagne un point pour atteindre 97 en octobre, se rapprochant ainsi de sa moyenne de long terme (100).

Par secteur, l'indicateur du climat des affaires repart fortement à la hausse dans l'industrie et augmente légèrement dans les services, tandis qu'il se dégrade de nouveau dans le commerce de détail et repart à la baisse dans le bâtiment.

En outre, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi recule de nouveau de trois points, à 95, en deçà de sa moyenne de long terme (100). Cette baisse provient de la diminution du solde d'opinion sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 22 octobre 09:23

    Comment est ce possible??? Je pense que certains chiffres sont Tr uuu qués

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
SAFRAN
271,8 -10,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank