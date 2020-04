Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La réorganisation des transports post-confinement sur le métier Reuters • 24/04/2020 à 11:10









PARIS, 24 avril (Reuters) - Le gouvernement français et les opérateurs du secteur des transports continuent de travailler pour définir un plan de reprise progressive des transports terrestres et aériens à partir du 11 mai tout en garantissant la sécurité sanitaire des usagers et des employés du secteur. "Nous savons effectivement produire à peu près partout sur le territoire une offre de trains, de TGV, de bus, de métros, de 50% et plus", a annoncé le secrétaire d'Etat chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari vendredi sur BFMTV et RMC, en évoquant un objectif de 70% du trafic sur l'ensemble du réseau francilien et la possibilité de restaurer la moitié du trafic des TGV, en fonction des besoins des territoires. Si "il y aura très probablement moins de gens dans les transports" pendant quelques temps, "il est très probable que dans les espaces étroits avec de très fortes fréquentations (...) le port du masque soit obligatoire", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari en précisant que les arbitrages sur ce point seraient rendus "dans les prochains jours". Outre la question du port du masque, "un des objectifs importants du 11 mai et des premiers jours de la reprise progressive du trafic c'est bien (...) de désengorger les heures de pointe (...) en continuant le télétravail tant que cela est possible et (...) en lissant les heures de pointe", a-t-il ajouté. "Il faut (...) que les entreprises appliquent le télétravail au maximum pendant un certain temps, il faut se reporter sur les nouvelles mobilités (...) et il faut lisser les heures de pointe, ça veut dire que les employeurs doivent permettre à leurs salariés d'arriver à des horaires différenciés au travail", a également insisté vendredi la présidente de la RATP, Catherine Guillouard, sur France Inter. Concernant les transports franciliens, où le trafic des tramways, métros et bus s'élève actuellement à 30% de son niveau habituel pour une fréquentation limitée à 4% des voyageurs, "nous sommes en mesure de viser 70% de l'offre", a noté Jean-Baptiste Djebbari. "On travaille actuellement sur un scénario qui est de viser un objectif de rallumer 70% de l'offre du réseau en moyenne", a confirmé Catherine Guillouard sur France Inter, en précisant que les lignes automatiques - 1 et 14 - reprendraient quant à elles à 100%. RÉOUVERTURE D'ORLY PEU PROBABLE LE 11 MAI "Aujourd'hui il n'y a que 4% de fréquentation sur le réseau c'est-à-dire qu'en gros, là où d'habitude, nous produisons une journée normale 12 millions de voyages, nous en avons 500.000", et l'objectif de 70% correspond donc à huit millions de voyageurs chaque jour sur le réseau francilien, a-t-elle expliqué. Côté SNCF, les discussions continuent avec les élus afin d'"avoir région par région la bonne offre qui accompagne la réouverture concrète d'un certain nombre d'activités sur le terrain", puisque les besoins ne seront pas identiques partout, a expliqué Jean-Baptiste Djebbari. Pour la circulation des TGV, actuellement limitée à 6%, "nous sommes en capacité de monter assez rapidement vers 50% de TGV" et "nous allons voir comment organiser la bonne offre", a-t-il déclaré, en évoquant notamment la nécessité d'organiser "de la façon la plus fluide possible" le retour des Franciliens qui étaient partis juste avant le début du confinement le 17 mars. La gestion des impératifs sanitaires pourrait se faire par la régulation de l'offre ainsi que du remplissage des trains, avec par exemple des réservations obligatoires et limitées. Dans le secteur aérien, le ministre n'a pas fourni d'objectif chiffré pour la reprise du trafic, actuellement limité à 2% de son niveau normal, soit seulement des dizaines de vols par jour. "Aujourd'hui le trafic est centralisé à Roissy-Charles-de-Gaulle (...) à mesure que le trafic va reprendre (...) nous verrons quand rouvrir Orly mais a priori ce ne sera pas nécessaire le 11 mai", a précisé Jean-Baptiste Djebbari. Plus largement, des mesures de protection sanitaire devraient être prolongées ou mises en place pour accompagner la reprise progressive du trafic, comme l'interdiction de la vente à bord de tickets ou de billets, des filtrages des accès dans les gares, l'installation de marquages au sol pour réguler et ordonner les flux de voyageurs ou encore éventuellement une évolution de la réglementation pour donner aux services de sécurité des opérateurs de transports la possibilité de verbaliser si le port du masque était rendu obligatoire. (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.69% AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.04%