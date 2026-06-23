France-La DGA commande 5.000 drones à Harmattan AI, une start-up soutenue par Dassault Aviation

La France va commander 5.000 drones militaires à la start-up française Harmattan AI, a annoncé mardi le ministère des Armées. Il s'agit de l'un des plus importants achats de petits drones jamais réalisés par la France, qui s'efforce actuellement d'accélérer sa production dans ce domaine.

Ces drones seront livrés à l’armée de terre au plus tard début 2027, a précisé le ministère dans un communiqué. Ils feront suite à un premier lot de 1.000 drones livrés par Harmattan AI en janvier 2026.

Première "licorne" française du secteur de la défense, Harmattan AI a été créée en 2024 et compte notamment Dassault Aviation AM.PA parmi ses investisseurs. Elle produit des petits drones militaires.

L'acquisition de ces drones "est le fruit d'une expression de besoin simplifiée issue des échanges entre l'État et l'industrie", précise le communiqué. La production domestique de drones est devenue cruciale pour les pays européens en raison de leur rôle décisif dans la guerre en Ukraine.

(Florence Loève, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)