France-La croissance du PIB accélère à 0,5% au T3
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:08

(Actualisé avec ministre de l'Economie)

L'économie française a accéléré sa progression au troisième trimestre, portée notamment par la production totale, la demande intérieure finale et la contribution du commerce extérieur, montre la première estimation publiée jeudi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,5% de juillet à septembre, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient un ralentissement à +0,2%, après une hausse de 0,3% au deuxième trimestre.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, a salué sur le réseau social Bluesky "une performance remarquable, supérieure aux prévisions."

"J'en tire une conviction profonde : malgré les soubresauts politiques et les incertitudes internationales, nos entreprises investissent, exportent, et font progresser le pays", a-t-il ajouté, appelant à "l’adoption rapide d'un budget (...) capitale pour maintenir cet élan".

Dans un communiqué, l'Insee précise que "la production totale (biens et services) augmente de nouveau au troisième trimestre 2025, quoique plus fortement : elle est en hausse de 0,8%, après +0,3% au deuxième trimestre".

La consommation des ménages a de nouveau légèrement augmenté au troisième trimestre (+0,1%) et la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB est "nettement positive au troisième trimestre" (+0,9 point, après -0,4 point au deuxième trimestre), ajoute l'institut.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

