France: la croissance accélère durant l'été malgré l'instabilité politique

La croissance économique française a accéléré à 0,5% au troisième trimestre, meilleure qu'anticipé grâce à des exportations dynamiques, Bercy y voyant "une performance remarquable" malgré l'incertitude politique en France et les tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Cette première estimation de l'Institut national de la statistique (Insee) est supérieure à sa prévision initiale d'une croissance de 0,3% entre juillet et septembre par rapport aux trois mois précédents, comme au deuxième trimestre, après +0,1% au premier trimestre.

Cette surperformance laisse augurer que la deuxième économie de la zone euro dépassera la croissance de 0,7% attendue par le gouvernement en 2025. L'acquis de croissance, c'est-à-dire ce que serait la croissance annuelle si le PIB n'évoluait plus du tout en fin d'année, est de 0,8% à la fin septembre, selon l'Insee.

C'est mieux que l'Allemagne (0,2%) dont les chiffres trimestriels sont également attendus jeudi avec ceux de l'Italie. L'Espagne a, elle, fait état mercredi d'une croissance de 0,6% au troisième trimestre, visant 2,7% sur l'année.

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a salué "une performance remarquable": "malgré les soubresauts politiques et les incertitudes internationales, nos entreprises investissent, exportent et font progresser le pays".

"L’adoption rapide d'un budget qui préserve la confiance des entreprises et des ménages sera capitale pour maintenir cet élan", a-t-il ajouté.

- "Solide" -

Le budget pour 2026 est âprement débattu dans une Assemblée nationale sans majorité, où plane toujours la menace d'une censure du gouvernement.

Les échanges se cristallisent notamment sur la taxation des plus riches, réclamée par le PS comme prix de son soutien après avoir obtenu la suspension de la réforme des retraites.

"Globalement, la croissance est solide", note Maxime Darmet, économiste senior chez Allianz Trade, auprès de l'AFP.

Le logo d'Airbus au salon du Bourget près de Paris, le 17 juin 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Avant le début de débats budgétaires houleux, l'économie a bénéficié durant l'été d'une accélération des exportations, surtout dans l'aéronautique qui avait été pénalisé depuis le Covid par des problèmes d'approvisionnement.

Les exportations de produits agroalimentaires ont en revanche baissé, "en particulier celles de boissons, dans un contexte de tensions commerciales avec la Chine et les États-Unis", souligne l'Insee.

Par ailleurs, la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) face au reflux de l'inflation se traduit par une amélioration des investissements (0,4% après 0,0%). Ils sont tirés par ceux des entreprises (+0,9%), tandis que les investissements des ménages, surtout dans le logement neuf, sont en berne (-0,4%).

- "Maillon faible" -

Dans sa dernière note de conjoncture publiée en septembre, l'Insee jugeait toutefois les moteurs de l'économie française fragiles dans un contexte marqué par un regain d'instabilité politique affectant la confiance des ménages et la consommation, un pilier traditionnel de la croissance.

Cette dernière a progressé modérément de 0,1% au troisième trimestre, comme au deuxième.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale le 24 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

"La consommation reste le maillon faible de cette économie. Elle ne redémarre pas et rien n'augure d'un rebond avec un manque de confiance demeurant élevé", analyse Maxime Darmet. Alors que les salaires réels progressent et que les taux d'épargne culminent, "il manque cet ingrédient-là pour que la croissance s'établisse sur des bases solides".

Le quatrième trimestre s'annonce moins flamboyant, selon l'économiste, qui prévoit un ralentissement avec le retour de l'instabilité politique. Il note que la bonne performance économique aux deuxième et troisième trimestres "correspondait à un apaisement du climat politique".

Le gouvernement de François Bayrou a chuté début septembre, quelques semaines seulement après la présentation des orientations budgétaires de son gouvernement mi-juillet.

Sébastien Lecornu lui a succédé le 9 septembre, désormais en première ligne pour défendre un budget qui ambitionnait initialement un effort global d'une trentaine de milliards d'euros pour 2026.

Le gouvernement souhaite ramener le déficit public à 4,7% du PIB en 2026, après 5,4% en 2025, mais accepterait d'assouplir l'objectif jusqu'à un niveau se situant "sous 5%" pour permettre des compromis.

Au troisième trimestre, les dépenses des administrations publiques sont restées dynamiques, Maxime Darmet ne voyant "aucun signe d'austérité budgétaire à ce stade".

L'incertitude politique et la situation dégradée de ses finances publiques a déjà valu à la France de voir sa note souveraine abaissée par les agences de notation S&P et Fitch, tandis que Moody's l'a placée sous perspective négative.