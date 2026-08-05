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France : la contraction de l'activité dans le secteur privé a ralenti
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 09:58
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En France, l'indice PMI des services calculé par S&P Global a fait moins bien que prévu. En juillet, il est passé de 46,8 à 49,6 points, alors que les analystes tablaient sur 49,8 points. Ce redressement signale un nouveau ralentissement de la contraction dans le secteur des services français.

En ce qui concerne l'indice PMI composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services, il a connu la même tendance. De 47,2 en juin, il s'est installé à 49,4 en juillet, mais il était attendu à 49,6 points.

Pour Joe Haynes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "le troisième trimestre a relativement bien commencé pour l'économie française. L'indice PMI composite français s'est inscrit à un niveau conforme à une croissance trimestrielle du PIB d'environ 0,2-0,3% en juillet. Ce rythme d'expansion marque un rebond du secteur privé français après un deuxième trimestre marqué par de faibles performances. Cette dynamique a été favorisée par une reprise de la demande, un ralentissement de l'inflation et une amélioration de la confiance".

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