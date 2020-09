Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: La consommation d'électricité a baissé de 13% au 2e trimestre Reuters • 28/09/2020 à 11:50









FRANCE: LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ A BAISSÉ DE 13% AU 2E TRIMESTRE PARIS (Reuters) - La consommation d'électricité en France a reculé de l'ordre de 13% au deuxième trimestre et celle du gaz naturel de 23% en raison de la crise sanitaire qui a donné lieu à un confinement généralisé sur cette période, a annoncé lundi la Commission de régulation de l'énergie (CRE). "La crise sanitaire a aussi eu un effet significatif sur la dynamique concurrentielle du marché de détail", ajoute la CRE dans un communiqué. Au deuxième trimestre, 240.000 clients résidentiels ont souscrit une offre de marché pour la fourniture d'électricité, contre 344.000 au premier trimestre. Dans le secteur du gaz, 18.000 clients résidentiels supplémentaires ont souscrit une offre de marché, alors qu'ils étaient 86.000 au 1er trimestre. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

