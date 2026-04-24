France-La confiance des ménages se replie plus que prévu en avril

La confiance des ménages en France s'est repliée plus que prévu en avril, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 84 en avril après 89 en mars, ont révélé les données, "la plus forte baisse depuis mars 2022 et le début de la guerre en Ukraine", selon l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un recul de l'indice, à 88 en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)