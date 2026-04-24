TotalEnergies va pouvoir lancer son mégaprojet éolien au Kazakhstan

TotalEnergies a annoncé vendredi avoir trouvé ses partenaires financiers pour lancer au Kazakhstan son gigantesque projet éolien "Mirny", représentant un investissement de 1,2 milliard de dollars, qui permettra d'alimenter en électricité un million d'habitants de ce pays.

( AFP / LOU BENOIST )

"TotalEnergies et ses partenaires ont signé hier un protocole d'accord avec un consortium international de prêteurs, sécurisant ainsi le financement du projet Mirny", a indiqué le géant pétrogazier dans un communiqué.

Parmi les partenaires figurent la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), la Société Générale, la banque publique de développepent du Kazakhstan, la banque qatarienne QNB ou encore la banque chinoise China Construction Bank (CCB).

Signé en juin 2023, le contrat de vente d'électricité prévoit la construction dans la région de Zhambyl (sud du Kazakhstan) d'un parc éolien terrestre d'une capacité de 1 gigawatts (GW) comprenant 150 éoliennes.

Ces dernières seront associées à un système de stockage par batterie de 600 MWh, utilisé en complément pour gérer l'intermittence de cette énergie, fourni par une filiale du géant pétrogazier.

"Mirny devrait produire environ 100 TWh d'électricité renouvelable sur une période de 25 ans, de quoi alimenter environ 1 million de personnes", souligne la multinationale.

"Nous nous réjouissons de lancer l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable du Kazakhstan, contribuant ainsi à l'objectif du pays de porter à 15% la part des renouvelables dans sa production d'électricité à l'horizon 2030", a déclaré Olivier Jouny, directeur renouvelables de TotalEnergies, cité dans le communiqué.