Holcim: repli des ventes au premier trimestre, prévisions annuelles maintenues

Le cimentier suisse Holcim a publié vendredi un chiffre d’affaires en baisse de 4,8% au premier trimestre à 3,52 milliards de francs suisses (3,8 milliards d’euros) mais a maintenu ses prévisions pour 2026.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Ces résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l’agence suisse AWP, qui tablaient en moyenne sur 3,4 milliards de francs de chiffre d’affaires.

Le groupe a maintenu ses prévisions annuelles notamment une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 5%.

"Grâce à notre modèle économique résilient et éprouvé, qui a fait ses preuves dans tous les cycles économiques et quelles que soient les conditions de marché, nous confirmons nos prévisions pour l'exercice 2026", a déclaré le PDG, Miljan Gutovic, qui n'a pas mentionné l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les performances de l'entreprise, dont le résultat opérationnel (EBIT) s'est établi à 431 millions de francs, en baisse de 11,2%.

Holcim a connu de nombreux changements dans ses activités depuis sa fusion en 2015 avec le français Lafarge. L’an passé a marqué un changement majeur avec la scission de sa branche nord-américaine qui a été cotée séparément en Bourse.

Parallèlement, le groupe a poursuivi ses emplettes avec 21 acquisitions de différentes tailles en 2025. Au dernier trimestre, il avait annoncé tour à tour son intention de racheter l’allemand Xella, un fabricant d’éléments muraux et s’était renforcé dans le recyclage des matériaux de construction avec la reprise de trois entreprises au Royaume-Uni, Allemagne et France.

Début 2026, Holcim s’est également renforcé dans les produits préfabriqués en béton avec le rachat du français Alkern. Fin mars, il a finalisé une prise de participation dans l’entreprise péruvienne Cementos Pacasmayo.

En mars, Holcim a également annoncé un accord avec son concurrent mexicain Cemex pour lui racheter des activités en Colombie pour 485 millions de dollars, l’Amérique latine étant un de ses grands axes de croissance.