Des traders travaillent en salle des marchés de la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent ‌en ordre dispersé en début de séance vendredi, le cessez-le-feu temporaire mais fragile ​conclu entre le Liban et Israël, prolongé de trois semaines, n'offrant pas aux investisseurs beaucoup de soulagement, alors que le conflit au Moyen-Orient se prolonge depuis ​bientôt deux mois et que les tensions restent vives entre Washington et Téhéran.

À Paris, le CAC ​40 perd 0,42% à 8.193,17 points vers ⁠07h06 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,04% et à Londres, ‌le FTSE 100 cède 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 recule de 0,38% et le ​Stoxx 600 abandonne 0,40%.

L'annonce par ‌Donald Trump de la prolongation de trois semaines du ⁠cessez-le-feu temporaire conclu entre Israël et Beyrouth est intervenue alors même que des doutes entourent les négociations entre Washington et Téhéran.

Le locataire de la Maison blanche ⁠a annoncé il ‌y a deux jours prolonger la trêve pour une durée ⁠indéterminée afin de permettre la conclusion d'un accord, tout en maintenant le ‌blocus maritime de l'Iran.

Dans une période par ailleurs marquée par les ⁠résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique, ces fluctuations ⁠reflètent les hésitations des ‌marchés financiers cette semaine, entre espoir d'une fin imminente de la guerre et ​crainte qu'une paix à long terme ‌ne se concrétise pas.

Par ailleurs, les ventes au détail ont augmenté plus que prévu au Royaume-Uni ​en mars sur un mois, selon les premiers chiffres officiels sur la performance du secteur après le début de la guerre en Iran, qui ⁠a fait grimper les prix des carburants et risque d'entraîner une inflation plus généralisée et un ralentissement de la croissance.

Aux valeurs, Saint-Gobain avance de 3,2% après ses résultats. Deezer est dans le vert aussi, gagne 6,4%.

En revanche, Clariane avance de son côté de plus de 5% après ses résultats .

Electrolux recule de ​19%.

(Rédigé par Mara Vilcu)