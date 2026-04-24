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L'Europe ouvre en ordre dispersé, l'attention sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 09:59

Des traders travaillent en salle des marchés de la bourse de Francfort

Des traders travaillent en salle des marchés de la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent ‌en ordre dispersé en début de séance vendredi, le cessez-le-feu temporaire mais fragile ​conclu entre le Liban et Israël, prolongé de trois semaines, n'offrant pas aux investisseurs beaucoup de soulagement, alors que le conflit au Moyen-Orient se prolonge depuis ​bientôt deux mois et que les tensions restent vives entre Washington et Téhéran.

À Paris, le CAC ​40 perd 0,42% à 8.193,17 points vers ⁠07h06 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,04% et à Londres, ‌le FTSE 100 cède 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 recule de 0,38% et le ​Stoxx 600 abandonne 0,40%.

L'annonce par ‌Donald Trump de la prolongation de trois semaines du ⁠cessez-le-feu temporaire conclu entre Israël et Beyrouth est intervenue alors même que des doutes entourent les négociations entre Washington et Téhéran.

Le locataire de la Maison blanche ⁠a annoncé il ‌y a deux jours prolonger la trêve pour une durée ⁠indéterminée afin de permettre la conclusion d'un accord, tout en maintenant le ‌blocus maritime de l'Iran.

Dans une période par ailleurs marquée par les ⁠résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique, ces fluctuations ⁠reflètent les hésitations des ‌marchés financiers cette semaine, entre espoir d'une fin imminente de la guerre et ​crainte qu'une paix à long terme ‌ne se concrétise pas.

Par ailleurs, les ventes au détail ont augmenté plus que prévu au Royaume-Uni ​en mars sur un mois, selon les premiers chiffres officiels sur la performance du secteur après le début de la guerre en Iran, qui ⁠a fait grimper les prix des carburants et risque d'entraîner une inflation plus généralisée et un ralentissement de la croissance.

Aux valeurs, Saint-Gobain avance de 3,2% après ses résultats. Deezer est dans le vert aussi, gagne 6,4%.

En revanche, Clariane avance de son côté de plus de 5% après ses résultats .

Electrolux recule de ​19%.

(Rédigé par Mara Vilcu)

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