France-La confiance des ménages baisse plus que prévu en mai

La confiance des ménages en France s'est repliée plus que prévu en mai, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 82 en avril après 84 en avril (non révisé) ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un recul de l'indice, à 83 en mai.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)