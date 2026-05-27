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France-La confiance des ménages baisse plus que prévu en mai
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 08:45

La confiance des ménages en France s'est repliée plus que prévu en mai, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 82 en avril après 84 en avril (non révisé) ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un recul de l'indice, à 83 en mai.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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