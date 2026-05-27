France : la confiance des ménages au plus bas depuis mars 2023

En mai 2026, la confiance des ménages en France se dégrade de nouveau, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui baisse de deux points et atteint, à 82, son plus bas niveau depuis mars 2023. Il s'éloigne ainsi encore davantage de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants se dégrade de nouveau nettement. Leur opinion concernant leur situation financière personnelle, aussi bien passée que future, se dégrade elle aussi de nouveau.

L'opinion des ménages sur le niveau de vie passé en France se dégrade de nouveau fortement : le solde d'opinion associé perd six points, après en avoir perdu sept en avril. Celui relatif au niveau de vie futur perd un point et atteint son plus bas niveau depuis juillet 2022.

En revanche, les craintes des ménages français concernant l'évolution du chômage s'atténuent légèrement, et la part des ménages qui considèrent que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois se replie.