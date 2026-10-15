France : l'inflation révisée en hausse pour septembre

Sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 3,1% en septembre 2026, après une hausse de 2,4% en août, d'après l'INSEE, qui révise ainsi à la hausse de 0,1 point son estimation pour septembre par rapport à l'estimation provisoire publiée le 30 septembre.

La hausse de l'inflation s'explique par une nouvelle accélération des prix de l'énergie ( 21,3%, après 16,7% en août et 12,6% en juillet). Les prix des services ( 2,4%, après 1,9%) et de l'alimentation ( 1,4%, après 1,1%) accélèrent également sur un an.

La baisse des prix des produits manufacturés s'atténue de nouveau (-0,3%, après -0,4% en août et -0,7% en juillet), tandis que les prix du tabac augmentent sur un an au même rythme que le mois précédent ( 3,3%).

L'inflation sous-jacente s'établit à 1,5% sur un an en septembre 2026, en accélération après 1,1% en août. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) ressort quant à lui en hausse de 3,4% sur un an, après 2,6% en août.