France-L'inflation IPCH confirmée en novembre à 0,8%-Insee

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en novembre, comme prévu, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une stabilité de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, à 0,8% en novembre, après le même chiffre en octobre.

Sur un mois, l'indice IPCH a reculé de 0,2%, conformément à la première estimation et après +0,1 en octobre.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, augmente pour sa part de 0,9% en novembre sur un an, comme prévu lors des estimations provisoires et après le même chiffre en octobre.

Sur un mois, il recule de 0,2%, légèrement plus que prévu (-0,1%) et après +0,1% en octobre.

