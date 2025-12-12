 Aller au contenu principal
France: L'inflation IPCH confirmée en novembre à 0,8%, selon l'Insee
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:27

Le logo de l'Insee est représenté sur un immeuble de bureaux à Nantes

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en novembre, comme prévu, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une stabilité de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, à 0,8% en novembre, après le même chiffre en octobre.

Sur un mois, l'indice IPCH a reculé de 0,2%, conformément à la première estimation et après +0,1 en octobre.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, augmente pour sa part de 0,9% en novembre sur un an, comme prévu lors des estimations provisoires et après le même chiffre en octobre.

Sur un mois, il recule de 0,2%, légèrement plus que prévu (-0,1%) et après +0,1% en octobre.

(Rédigé par Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Inflation
