France-L'inflation IPCH confirmée à +2,4% sur un an en juillet

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré comme prévu sur un an en juillet, à +2,4%, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

L'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était également ressorti à +2,4% en première lecture, après une hausse de +2,0% en juin.

Sur un mois, l'indice IPCH a avancé de +0,6%, en ligne avec la première estimation et après -0,3% en juin.

L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, ressort pour sa part à +2,1% sur un an en juillet, après +1,8% en juin et une première estimation à +2,1%.

Sur un mois, l'IPC a avancé de +0,6%, en ligne avec la première estimation et après un recul de 0,3% en juin.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)