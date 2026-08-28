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France : l'inflation harmonisée s'accélère à 2,7% en août
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 09:18
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L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), s'est de nouveau accélérée à 2,7% sur un an en août, en raison notamment des prix de l'énergie, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

La deuxième économie de la zone euro est confrontée, à l'instar de l'ensemble du bloc, aux pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, qui maintiennent les prix du pétrole à un niveau élevé.

L'indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, s'était établi à 2,4% en juillet.

Sur un mois, l'indice IPCH avance de 0,8%, après un gain de 0,6% en juillet.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à 2,4% en août en rythme annuel, après une progression de 2,1% en juillet.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7%, après +0,6% en juillet.

"Cette hausse de l'inflation s'expliquerait essentiellement par l'accélération des prix de l'énergie, principalement ceux des produits pétroliers", a indiqué l'Insee dans un communiqué.

Sur un an, la baisse des prix des produits manufacturés s'atténuerait de nouveau, tandis que les prix de l'alimentation accéléreraient légèrement, ajoute le bureau des statistiques.

Ces chiffres précèdent ceux de l'ensemble de la zone euro, attendus la semaine prochaine.

Le marché s'attend largement à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) en septembre, après un premier relèvement en juin, la hausse des prix se situant bien au-dessus de l'objectif de 2% de l'institution monétaire.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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