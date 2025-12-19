France-L'Etat autorise Nestlé à poursuivre sa production de Perrier dans le Gard

La préfecture du Gard a autorisé vendredi le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé
NESN.S à poursuivre la production d'eau minérale naturelle Perrier dans deux forages à Vergèze (Gard), sous réserve de plusieurs conditions.
La production de Perrier à Vergèze avait été mise à l’arrêt sur décision préfectorale début décembre après un épisode de contamination.
Cette autorisation est soumise à de nombreuses conditions, notamment un contrôle sanitaire et une surveillance renforcée de la qualité microbiologique et physico-chimique de l'eau brute sur 24 mois, indique la préfecture dans son arrêté.
En novembre, le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) a rejeté les requêtes de l'UFC-Que Choisir qui visaient notamment à interdire la commercialisation de la marque d'eau Perrier, dénonçant l'appellation "eau minérale naturelle".
(Rédigé par Kate Entringer)
