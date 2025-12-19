 Aller au contenu principal
France: L'Etat autorise Nestlé à poursuivre sa production de Perrier dans le Gard
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 12:24

Site de la marque de boissons Perrier à Vergeze

La préfecture du Gard a ‍autorisé vendredi le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé à poursuivre ‌la production d'eau minérale naturelle Perrier dans deux forages ​à Vergèze (Gard), sous réserve ⁠de plusieurs conditions.

La production de Perrier à Vergèze avait ⁠été ‍mise à l’arrêt sur ⁠décision préfectorale début décembre après un épisode de contamination.

Cette autorisation ​est soumise à de nombreuses conditions, notamment un contrôle sanitaire ⁠et une surveillance renforcée ​de la qualité microbiologique et ​physico-chimique ​de l'eau brute sur 24 mois, ​indique ⁠la préfecture dans son arrêté.

En novembre, le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) a rejeté les requêtes ‌de l'UFC-Que Choisir qui visaient notamment à interdire la commercialisation de la marque d'eau Perrier, dénonçant l'appellation "eau minérale naturelle".

(Rédigé par ‌Kate Entringer)

