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France-L'emploi salarié en baisse de 0,1% au T1-Insee (flash)
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 08:45

L'emploi salarié privé a diminué, en France, hors Mayotte, au premier trimestre 2026, selon l'estimation "flash" publiée jeudi par l'Insee.

Entre janvier et mars 2026, l'emploi salarié du secteur privé a diminué de 0,1%, soit -11.400 emplois.

Au trimestre précédent, il avait reculé de 0,1%, soit -28.700 emplois.

(Rédigé par Olivier Cherfan, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 08:52

    Un indicateur très pertinent, davantage que celui du chômage ...

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