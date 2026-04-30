France-L'emploi salarié en baisse de 0,1% au T1-Insee (flash)

L'emploi salarié privé a diminué, en France, hors Mayotte, au premier trimestre 2026, selon l'estimation "flash" publiée jeudi par l'Insee.
Entre janvier et mars 2026, l'emploi salarié du secteur privé a diminué de 0,1%, soit -11.400 emplois.
Au trimestre précédent, il avait reculé de 0,1%, soit -28.700 emplois.
(Rédigé par Olivier Cherfan, édité par Augustin Turpin)
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