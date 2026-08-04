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France-L'activité touristique a repris dans le Sud-Ouest, malgré les incendies
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:58
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L'activité touristique a repris à un rythme soutenu dans le sud-ouest de la France, récemment touché par d'importants incendies, soulignait mardi l'entourage de Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat.

"Les voyants passent au vert de manière progressive et rapide", a indiqué une conseillère du ministre, évoquant notamment des conditions sanitaires conformes aux normes en vigueur en matière de qualité de l'air et de l'eau.

Selon Adam Oubuih, directeur général d'Atout France, les trois quarts des réservations ont été maintenues malgré les incendies du mois dernier qui ont parcouru plus de 42.000 hectares dans les Landes et en Gironde, où plus de 240 bâtiments ont été détruits par les flammes.

Mardi, toutes les plages de la région étaient accessibles et neuf campings de Gironde sur un total d'environ 150 étaient fermés. Lège-Cap-Ferret et Le Porge étaient les seules communes encore touchées par des restrictions.

Le tourisme représente 8% du Produit intérieur brut en France.

Pour le seul département de la Gironde, il représente des retombées directes de 3,8 milliards d'euros par an.

(Reportage Elizabeth Pineau)

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