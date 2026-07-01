France : l'activité manufacturière renoue avec la croissance en juin

Au mois de juin, l'indice PMI manufacturier français a révélé un retour à la croissance. Il est ainsi passé de 49,7 à 51,2 points, contre une prévision à 50,7 points. Un indice sous le seuil des 50 points marque une contraction de l'activité.

Pour Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "si les fabricants français sont restés confrontés à un climat économique difficile, la dégradation de la conjoncture enregistrée en mai ne s'est pas confirmée en juin, le secteur ayant au contraire renoué avec la croissance. Les indices PMI relatifs aux prix se sont par ailleurs repliés par rapport au mois dernier, cette tendance pouvant préfigurer un ralentissement de l'inflation, tant dans le secteur manufacturier que dans l'ensemble de l'économie".