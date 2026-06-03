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France : l'activité dans les services se dégrade un peu moins que prévu en mai
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 09:56

En France, l'indice PMI des services de S&P Global s'est moins dégradé que prévu. Au mois de mai, il est passé de 46,5 à 44,3 points, là où les analystes tablaient sur 42,9 points. Il s'agit toutefois de la plus forte contraction de l'activité depuis cinq ans et demi.

Pour John Hayes, Principal Economist à S&P Global Market Intelligence : " Le secteur des services français, déjà fragilisé avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a enregistré une forte dégradation de ses performances en mai. Les indices PMI de l'activité et des nouvelles affaires se sont de nouveau repliés au cours du mois et ont affiché des niveaux conformes à une récession du secteur dans les mois à venir".

En ce qui concerne l'indice Composite, qui fait la synthèse entre le secteur manufacturier et celui des services, il est passé de 47,6 à 44,9 points, contre des attentes à 43,5 points, signalant une moindre accélération de la contraction. Il s'agit toutefois de son plus bas niveau 28 mois et de la plus forte contraction de l'activité dans le secteur privé depuis le début de l'année 2024.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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