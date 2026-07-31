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France-Inflation harmonisée préliminaire de +2,4% en juillet
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 08:45
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Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois de juillet, publiées vendredi par l'Insee.

Variations sur un an, en pourcentage.

Juin Juillet

Indice des prix à la consommation harmonisé +2,0% +2,4%

selon les normes européennes (IPCH)

Indice des prix à la consommation (IPC) +1,8% +2,1%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de 2,1% en juillet. FRCPIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Reportage par Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster)

Inflation
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