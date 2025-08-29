France : hausse des prix de production en juillet

(AOF) - En juillet, les prix de production de l’industrie française sont en hausse (+0,6 % après +0,1 % en juin et -0,9 % en mai), indique l'Insee ce vendredi. Les prix de production rebondissent pour les produits destinés au marché français (+0,4 % après -0,1 % en juin) et accélèrent pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+1,3 % après +0,6 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française sont quasi stables (-0,1 % après -0,5 % en juin).