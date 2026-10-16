France et Allemagne d'accord sur un plan pour l'automobile

Les drapeaux de l'Allemagne et de la France sont visibles devant la Chancellerie, à Berlin.

La France ‌et l'Allemagne ont annoncé vendredi un accord sur une "approche commune" ​visant à garantir l'avenir de l'industrie automobile européenne, avec un accent mis à la fois sur la transition énergétique ​et sur une production des véhicules en Europe.

"Notre cap reste inchangé: réduire ​significativement les émissions de CO2 ⁠tout en renforçant la capacité de l'Europe à ‌développer et à produire la prochaine génération de véhicules électriques", lit-on dans un communiqué commun.

"C'est cela, ​la préférence européenne ‌dans la pratique: veiller à ce que ⁠la transition vers une mobilité propre aille de pair avec l'investissement, l'innovation et la production en France, en Allemagne ⁠et dans ‌toute l'Europe", poursuivent les deux pays.

Cette approche commune ⁠intervient à un moment où les pays européens ‌sont confrontés à un afflux massif de véhicules ⁠chinois, à la fois électriques et hybrides, sur ⁠leurs marchés, ‌même si un accord de limitation des importations d'hybrides chinois ​vient d'être trouvé entre ‌Bruxelles et Pékin.

"Cette approche équilibrée permettra à l'Union européenne de poursuivre ses objectifs ​climatiques tout en renforçant la souveraineté technologique, la base industrielle et la compétitivité internationale de son ⁠industrie automobile", poursuivent Paris et Berlin.

Des diplomates ont dit, avant l'annonce de cet accord, que ce plan franco-allemand pour l'industrie automobile européenne pourrait inclure la Grande-Bretagne, même si cette dernière ne fait plus partie de l'Union européenne.

(Rédigé par ​Benoit Van Overstraeten)