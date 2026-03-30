Un agent de sécurité devant les bureaux parisiens de Bank of America

Deux nouveaux suspects ‌ont été placés en garde à vue lundi dans l'enquête sur ​l'attentat déjoué contre le siège parisien de la Bank of America, a-t-on appris auprès du Parquet national antiterroriste (PNAT).

Ces interpellations portent à cinq ​le nombre de personnes entendues pour leur implication présumée dans une "tentative de dégradation par ​incendie ou moyen dangereux en ⁠relation avec une entreprise terroriste" et la "fabrication d'engin incendiaire ou ‌explosif en relation avec une entreprise terroriste".

"Deux nouveaux placements en garde à vue sont intervenus ce jour 30/03/2025, ​portant à 5 ‌le nombre de gardes à vue en cours dans ⁠cette procédure", précise le PNAT.

"Les gardes à vue des mineurs interpellés les 28/03/26 et 29/03/2026 ont par ailleurs été prolongées", ajoute-t-il.

Les ⁠faits se sont ‌déroulés dans la nuit de vendredi à samedi rue ⁠de la Boétie, à Paris, devant le siège de la ‌Bank of America. Des policiers ont interpellé un homme ⁠qui s'apprêtait à déclencher une engin explosif artisanal ⁠avec un briquet. ‌Il était accompagné d'un deuxième homme qui a pris la fuite ​en courant.

"Le mode opératoire est ‌en tout point similaire à des actions qui ont été menées aux Pays-Bas, en Belgique, ​notamment, qui, elles, ont abouti et où la revendication qui a été faite faisait directement le lien avec le ⁠conflit" au Moyen-Orient, a déclaré lundi matin le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, sur RTL.

Le ministre a évoqué un possible donneur d'ordre en Iran. "Ils utilisent des 'proxies' (...), des sous-traitants, souvent des délinquants de droit commun", a-t-il relevé.

(Rédigé par Sophie Louet avec Inti Landauro, édité ​par Benoit Van Overstraeten)