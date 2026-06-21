France/Canicule-Le PDG de la SNCF déconseille aux personnes vulnérables de prendre le train

(Actualise le nombre de départements placés en alerte rouge et orange §4)

Le PDG de la SNCF Jean Castex a dit dimanche déconseiller aux personnes vulnérables de prendre le train pendant la canicule qui étouffe la France, dont le pic est attendu en début de semaine.

"On recommande (aux voyageurs vulnérables) de décaler leur voyage ou en tout cas d'éviter, pendant cette période caniculaire, de prendre le train, parce que c'est aussi une façon de les protéger en amont", a-t-il dit à la presse.

L'ancien Premier ministre a ajouté que des incidents n'étaient pas exclus du fait de la canicule, qui, entre autres, peut déformer les rails.

Selon le dernier bulletin de Météo France, 49 départements seront placés lundi vigilance rouge canicule, le niveau maximum, soit 14 de plus que dimanche, et 54 autres en vigilance orange, avec des pics à 42 degrés attendus dans certains endroits du pays.

"Il est probable que l'épisode caniculaire se poursuive (voire s'aggrave sur certaines régions) une grande partie de la semaine prochaine", ajoute Météo France.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten et Tangi Salaün)