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Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
information fournie par AFP 07/08/2026 à 22:12
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Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché un nouveau record en clôture, à 7.757,62 points. Le Dow Jones a gagné 0,28% et l'indice Nasdaq a progressé de 1,30%.

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