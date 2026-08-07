Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain

Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).
L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché un nouveau record en clôture, à 7.757,62 points. Le Dow Jones a gagné 0,28% et l'indice Nasdaq a progressé de 1,30%.
Nasdaq
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