France: Bercy dit suivre de près l'offre sur SFR

Logo de l'opérateur de télécommunications français SFR à Paris

‌Le ministère des Finances a ​déclaré vendredi suivre de près l'offre de rachat en France de ​SFR par les opérateurs télécoms Bouygues, ​Iliad-Free et Orange.

"Cette annonce ⁠marque une étape importante pour ‌une opération structurante qui concerne l'ensemble du secteur télécoms ​français ‌et européen. Nous continuerons ⁠de suivre cette opération avec attention"

"Nous demeurons extrêmement vigilants quant à ⁠la préservation ‌de l'emploi, à l'impact ⁠sur les prix des ‌abonnements pour les consommateurs, ⁠ainsi qu'au maintien des investissements dans ⁠les ‌réseaux", ajoute Bercy.

Cette opération, si elle ​va à ‌son terme, serait la plus importante acquisition dans ​le secteur des télécoms en France depuis 2000. ⁠Altice a confirmé que des négociations exclusives étaient en cours.

(Reportage Leigh Thomas; avec Brice Makini; version française Claude Chendjou, édité par ​Blandine Hénault)