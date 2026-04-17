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France-Bercy dit suivre de près l'offre sur SFR
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 10:44

Le ministère des Finances a déclaré vendredi suivre de près l'offre de rachat en France de SFR par les opérateurs télécoms Bouygues BOUY.PA , Iliad-Free et Orange ORAN.PA .

"Cette annonce marque une étape importante pour une opération structurante qui concerne l'ensemble du secteur télécoms français et européen. Nous continuerons de suivre cette opération avec attention"

"Nous demeurons extrêmement vigilants quant à la préservation de l'emploi, à l'impact sur les prix des abonnements pour les consommateurs, ainsi qu'au maintien des investissements dans les réseaux", ajoute Bercy.

Cette opération, si elle va à son terme, serait la plus importante acquisition dans le secteur des télécoms en France depuis 2000. Altice a confirmé que des négociations exclusives étaient en cours.

(Reportage Leigh Thomas; avec Brice Makini; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions

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BOUYGUES
52,420 EUR Euronext Paris -0,19%
ORANGE
17,140 EUR Euronext Paris -5,28%
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