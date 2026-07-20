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Française de l'énergie : -10% et -27% en 3 séances
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 14:28

Véritable série noire pour la Française de l'énergie qui dévisse de -10% (vers 30,6 EUR) pour démarrer la semaine, après un plongeon de -14,5% le vendredi précédent.

Le titre subit une correction de -27% en 3 séances, depuis le test des 40,4 EUR du 15 juillet, ce qui efface la totalité des gains depuis le 30 décembre 2025.

Française de l'énergie semble parti pour retracer le plancher des 30 EUR du 19 au 20/12/2025, voire le plancher des 28,25 EUR du 17/12/2025.

Valeurs associées

FRANCAISE DE L'ENERGIE
30,6000 EUR Euronext Paris -9,47%
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