Foxconn prévoit que ses résultats du troisième trimestre dépasseront les attentes du marché grâce à la bonne tenue de son activité dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article du 5 septembre, aucun changement dans le texte)

Les résultats de Foxconn au troisième trimestre devraient dépasser les attentes du marché grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle, a déclaré samedi le fabricant taïwanais d'électronique en sous-traitance 2317.TW , tout en appelant à la prudence face à la "volatilité" de la situation politique mondiale.

Foxconn, le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia

NVDA.O et l’un des principaux fournisseurs d’Apple AAPL.O , a largement profité de la tendance en faveur de l’IA, annonçant le mois dernier une hausse de 35% de son bénéfice au deuxième trimestre , dépassant ainsi les prévisions des analystes.

"Au troisième trimestre, alors que la demande en IA continue de croître et que les produits TIC entrent également dans la haute saison du second semestre, les activités devraient progressivement prendre de l’élan", a-t-elle indiqué dans un communiqué, en référence aux technologies de l’information et de la communication.

"À l’heure actuelle, les perspectives de la société pour le troisième trimestre se sont améliorées par rapport au mois précédent, et les performances globales devraient dépasser les attentes du marché", a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

Toutefois, Foxconn a déclaré qu’il restait nécessaire de "surveiller l’impact de la situation politique et économique mondiale instable". L’entreprise n’a pas non plus donné plus de précisions à ce sujet.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, ne fournit pas de prévisions chiffrées.

Elle a indiqué que son chiffre d’affaires du mois dernier avait progressé de 51,98% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 921,8 milliards de T$ (29,15 milliards de dollars), soit le montant le plus élevé jamais enregistré pour un mois d’août et le deuxième mois consécutif où il a dépassé les 900 milliards de T$.

Vendredi, avant la publication de ces chiffres d’affaires, l’action Foxconn a clôturé en hausse de 3,4%, surperformant ainsi le marché dans son ensemble .TWII qui a progressé de 1,5%.

(1 dollar = 31,6210 dollars taïwanais)