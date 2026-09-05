Foxconn prévoit que ses résultats du troisième trimestre dépasseront les attentes du marché grâce à la bonne santé de son activité dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les résultats de Foxconn au troisième trimestre devraient dépasser les attentes du marché grâce à une forte demande liée à l'intelligence artificielle, a déclaré samedi le fabricant taïwanais d'électronique en sous-traitance 2317.TW , tout en appelant à la prudence face à une situation politique mondiale « instable ».

Foxconn, le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia

NVDA.O et l'un des principaux fournisseurs d'Apple AAPL.O , a largement profité de la tendance en faveur de l'IA, annonçant le mois dernier une hausse de 35 % de son bénéfice au deuxième trimestre , un résultat supérieur aux prévisions des analystes.

« Au troisième trimestre, alors que la demande en IA continue de croître et que les produits TIC entrent également dans la haute saison du second semestre, l’activité devrait progressivement s’accélérer », a-t-elle indiqué dans un communiqué, en référence aux technologies de l’information et de la communication.

« À l’heure actuelle, les perspectives de la société pour le troisième trimestre se sont améliorées par rapport au mois précédent, et les performances globales devraient dépasser les attentes du marché », a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

Toutefois, Foxconn a déclaré qu’il restait nécessaire de « surveiller l’impact de la situation politique et économique mondiale instable ». La société n’a pas non plus donné plus de précisions à ce sujet.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, ne fournit pas de prévisions chiffrées.

Elle a indiqué que son chiffre d’affaires du mois dernier avait progressé de 51,98 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 921,8 milliards de T$ (29,15 milliards de dollars), soit le montant le plus élevé jamais enregistré pour un mois d’août et le deuxième mois consécutif où il a dépassé les 900 milliards de T$.

Vendredi, avant la publication de ces chiffres d’affaires, l’action Foxconn a clôturé en hausse de 3,4 %, surperformant ainsi le marché dans son ensemble .TWII qui a progressé de 1,5 %.

(1 dollar = 31,6210 dollars taïwanais)