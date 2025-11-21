Foxconn peut produire 1 000 baies d'IA par semaine, une production qui devrait augmenter l'année prochaine, selon le président de Foxconn

Le président de Foxconn

2317.TW , Young Liu, a déclaré vendredi que l'entreprise avait désormais la capacité de fabriquer 1 000 baies d'intelligence artificielle par semaine, et qu'elle s'attendait à ce que ce taux augmente l'année prochaine.

Young Liu a fait ces commentaires lors de la journée technologique du fabricant d'électronique, à laquelle ont participé les partenaires et clients de Foxconn, dont Nvidia

NVDA.O et OpenAI. Le fondateur de Foxconn, Terry Gou, a également fait une apparition.