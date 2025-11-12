Foxconn optimiste quant à la demande en IA, annonce prochaine sur OpenAI

Le logo de Foxconn est visible à l'extérieur du bâtiment de l'entreprise à Taipei

Le groupe taïwanais Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique en sous-traitance au monde, a présenté mercredi des perspectives optimistes concernant la demande liée à l'intelligence artificielle (IA) et a déclaré qu'une annonce sur OpenAI serait faite la semaine prochaine.

Le président de Foxconn, Young Liu, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que l'importance de l'IA allait considérablement augmenter l'année prochaine, même si l'entreprise resterait vigilante face aux questions géopolitiques et monétaires.

"D'une manière générale, à en juger par ce que nous voyons actuellement, je suis très optimiste quant au marché de l'IA pour l'année prochaine", a-t-il déclaré.

Les entreprises qui annoncent des investissements de plusieurs milliards de dollars dans l'intelligence artificielle ont suscité des inquiétudes quant à la formation d'une bulle rappelant l'expansion et l'effondrement des "dotcoms".

Mais Young Liu a balayé ces inquiétudes, déclarant que "le développement de l'IA n'en est encore qu'à ses débuts".

Foxconn, officiellement appelée Hon Hai Precision Industry, a enregistré le mois dernier un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, grâce à la forte demande de produits d'IA.

Dans son rapport détaillé des résultats, le groupe a déclaré anticiper une croissance significative de ses revenus en glissement annuel au quatrième trimestre, les revenus des serveurs d'IA devant augmenter en glissement trimestriel.

Pour l'ensemble de l'année, Foxconn prévoit également une croissance significative en glissement annuel, conformément à ses prévisions du mois d'août. Le groupe n'a pas donné plus de détails et ne fournit généralement pas d'indications chiffrées pour ses perspectives.

ANNONCE PROCHAINE CONCERNANT OPENAI

Foxconn organisera la semaine prochaine à Taipei sa journée annuelle consacrée aux technologies.

Young Liu a déclaré qu'une annonce serait faite lors de cet événement concernant OpenAI, le créateur de ChatGPT, sans toutefois fournir plus de détails.

OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le groupe a fait état mercredi d'une hausse de 17% de son bénéfice au troisième trimestre, dépassant les attentes grâce à une demande soutenue pour les serveurs d'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice net pour la période juillet-septembre s'est élevé à 57,67 milliards de dollars taïwanais (1,62 milliard d'euros), au-dessus des attentes consensuelles de 50,4 milliards, selon les données LSEG.

Le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia et le principal assembleur d'iPhone d'Apple cherche par ailleurs à étendre son empreinte dans les véhicules électriques, qu'il considère comme un important moteur de croissance, mais l'exécution de cette stratégie ne s'est pas toujours déroulée sans heurts.

(Rédigé par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)