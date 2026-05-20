Baisse en vue en Europe sous l'effet de la hausse des taux

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture alors que la récente flambée des rendements obligataires sur fond ‌d'inquiétude d'une résurgence de l'inflation devrait continuer de peser sur l'humeur des investisseurs.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,42% dans les premiers échanges. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,34%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,43%. ​L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,32% et le Stoxx 600 en baisse de 0,26%.

Les investisseurs attendent à 09h00 GMT les données définitives de l'inflation en zone euro qui devraient confirmer une accélération de la dynamique des prix en avril sur un an à 3,0%, contre un objectif à moyen terme de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE).

Au Royaume-Uni l'indice des prix à la consommation a légèrement décéléré en avril, à 2,8% sur un an et 0,7% sur un mois, contre des taux de +3,0% et +0,09% attendus respectivement.

Les pressions inflationnistes sont ​de retour dans le monde en raison de la flambée des coûts de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, alors que la BCE et la Réserve fédérale américaine (Fed) se réunissent le mois prochain. La publication ce mercredi à 18h00 GMT du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed devrait apporter un éclairage sur l'ampleur des ​débats au sein de l'institution.

En attendant les taux longs se stabilisent mercredi alors que le rendement des bons du Trésor américain à dix ⁠ans a touché dans la nuit un pic de 16 mois, à 4,687%, tandis que celui du Bund allemand de même échéance a grimpé mardi à un sommet depuis 2011, à 3,19%.

Outre la macroéconomie, les résultats des entreprises continuent de concentrer ‌l'attention du marché avec notamment ce mercredi, après la clôture de Wall Street, Nvidia, baromètre de l'intelligence artificielle. En Europe, Ubisoft, Elior ou encore M&S seront surveillés.

Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump, tout en affirmant que la guerre au Moyen-Orient pourrait se terminer "très rapidement", a noté qu'il pourrait devoir frapper à nouveau l'Iran, 24 heures après avoir annoncé qu'il reportait une attaque imminente contre Téhéran afin de permettre la poursuite ​des négociations.

Parallèlement, le détroit d'Ormuz, voie de navigation essentielle pour les hydrocarbures, reste de facto largement fermé même ‌si deux pétroliers chinois ont pu en sortir avec leur chargement de brut, selon des données maritimes.

La confusion autour de cette guerre ne rassure guère les marchés, tempérant l'appétit pour ⁠le risque, malgré une baisse modérée mercredi des prix pétroliers, qui restent bien au-dessus du seuil des 100 dollars le baril.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, le rendement des Treasuries à dix ans touchant un record en plus d'un an, alors que les craintes liées à une envolée de l'inflation persistent, malgré le recul momentané des cours du pétrole sur fond d'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a cédé 0,65%, ou 322,24 points, à 49.363,88 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 49,44 ⁠points, soit 0,67% à 7.353,61 points.

Le Nasdaq Composite a ‌reculé de son côté de -220,02 points, soit 0,84% à 25.870,71 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reflué de 1,23% à 59.804,41 points, après avoir touché en séance un creux de trois semaines, sur ⁠fond de dégagements dans des valeurs liées à l'IA, ce qui s'est traduit par une chute de près de 6% du groupe d'investissement technologique SoftBank Group. Le Topix, plus large, a cédé 1,53% à 3.791,65 points.

Selon Kazuaki Shimada, stratège en chef chez IwaiCosmo Securities, les investisseurs ont ‌décidé de vendre des actions qui avaient propulsé le Nikkei à des sommets historiques au début de ce mois.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,7%, en baisse pour la quatrième séance d'affilée.

L'indice de référence de ⁠Hong Kong, le Hang Seng, quant à lui, baisse de 0,71%, tandis que le Kospi à la Bourse de Séoul abandonne 0,86%, plombé notamment par Samsung Electronics (-0,54%) après l'échec des ⁠négociations pour éviter une grève chez le géant sud-coréen.

En Chine, le SSE ‌Composite de Shanghai fléchit de 0,41% et le CSI 300 reflue de 0,17%, les indices étant tirés vers le bas par les inquiétudes liées au Moyen-Orient et à l'inflation.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar fait du surplace mercredi (-0,01%) face à un panier de devises ​de référence après avoir progressé de plus de 1% en mai grâce à la demande pour les actifs refuge. Le billet vert se maintient ainsi près ‌de ses plus hauts niveaux en six semaines, porté par les anticipations de hausse des taux et l'incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient.

L'euro recule de 0,02%, à 1,1602 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3390 dollar (+0,01%), non loin de son plus bas niveau en six semaines atteint en début ​de semaine.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule légèrement, de 1,8 point de base, à 4,6493%, mais reste proche d'un sommet de plus d'un an, après avoir bondi de 21 points de base au cours des trois dernières séances.

Le rendement à 30 ans est lui pratiquement stable (-1,2 point de base), à 5,170%, après un bond de 17 points de base depuis jeudi dernier.

Les opérateurs anticipent désormais avec une probabilité de plus de 50% une hausse des taux en décembre, selon le baromètre CME FedWatch, ce qui représente un ⁠revirement spectaculaire par rapport aux deux baisses de taux attendues avant la guerre au Moyen-Orient.

"Nous continuons de nous attendre à ce que le FOMC entame un cycle de resserrement monétaire en décembre", déclare Carol Kong, stratégiste en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède environ deux points de base, à 3,167%, après une hausse de 2,7 points de base la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi après que Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis mettraient fin à la guerre contre l'Iran "très rapidement", même si les investisseurs restent prudents quant à l'issue des pourparlers de paix.

Le Brent reflue de 1% à 110,17 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,101% à 103,10 dollars, tout en restant à des niveaux élevés.

Citi a dit mardi s'attendre à ce que le cours du Brent atteigne 120 dollars le baril à court terme, affirmant que les marchés pétroliers sous-estiment le risque d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement et les risques plus larges qui en découlent.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 MAI:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Prix à la production avril +1,0% +2,5%

- ​sur un an +1,5% -0,20%

EZ 09h00 Inflation (définitif) avril +1,0% +1,3%*

- sur un an +3,0% +3,0%*

*première estimation

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)