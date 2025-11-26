Foxconn obtient l'autorisation d'investir 569 millions de dollars dans le Wisconsin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le plan d'expansion, la création d'emplois et le commentaire d'un dirigeant de Foxconn) par Ben Blanchard et Wen-Yee Lee

L'entreprise taïwanaise Foxconn 2317.TW a déclaré mercredi qu'elle avait obtenu l 'autorisation d'investir 569 millions de dollars supplémentaires dans l'État américain du Wisconsin afin de répondre à la demande croissante de serveurs d'intelligence artificielle.

La Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC) a approuvé leplan d 'expansion des activités de Foxconn dans le comté de Racine, a déclaré le plus grand fabricant mondial d'électronique en sous-traitance dans un communiqué.

L'expansion se concentrera sur le secteur des serveurs d'intelligence artificielle , cequi, selon Foxconn, contribuera à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales aux États-Unis.

"Alors que la demande d'infrastructures de données continue d'augmenter, Foxconn continuera de répondre aux besoins de ses clients avec flexibilité et à grande échelle aux États-Unis", a déclaré Jerry Hsiao, directeur général des produits de Foxconn.

M. Hsiao a indiqué que le Wisconsin représentait près d'un quart de la main-d'œuvre américaine de l'entreprise et que le nouvel investissement doublerait sa présence dans l'État d'ici à 2030, créant ainsi 1 374 nouveaux emplois.

Foxconn, anciennement connu sous le nom de Hon Hai Technology Group, a déclaré avoir dépensé plus de 2 milliards de dollars dans le Wisconsin au cours des dernières années, sous forme de salaires, de dépenses d'investissement et d'impôts.