Foxconn et OpenAI s'associent pour la fabrication de matériel d'IA

Foxconn va collaborer avec la société américaine OpenAI pour concevoir et fabriquer des baies de centres de données, des composants et d'autres matériels d'intelligence artificielle, a déclaré jeudi la société taïwanaise, les deux entreprises cherchant à tirer parti de la demande en plein essor d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Bien que l'accord initial ne comprenne pas d'engagements d'achat ou d'obligations financières, OpenAI aura un accès anticipé pour évaluer les systèmes et une option pour les acheter, a déclaré Foxconn.

Ce partenariat permettra à Foxconn, le plus grand fabricant mondial d'électronique, de mieux comprendre les besoins croissants en matière de calcul des grandes entreprises d'IA et de contribuer à la conception de produits qui répondent aux exigences des modèles avancés de grands langages.

La semaine dernière, le fournisseur Nvidia amp;NVDA.Oamp;gt; a présenté des perspectives optimistes sur la demande liée à l'IA, affirmant qu'elle serait un moteur important de la croissance en 2026, Foxconn profitant du boom des centres de données et des milliards investis par les entreprises de la Big Tech.

L'accord élargit l'implication d'OpenAI dans la conception de matériel, après un partenariat avec Broadcom amp;AVGO.Oamp;gt; pour développer sa propre puce personnalisée , alors qu'elle cherche à adopter une approche pratique de la création de systèmes d'IA.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que la startup s'engageait à dépenser 1,4 billion de dollars pour développer 30 gigawatts de ressources informatiques, ce qui correspond à peu près à l'alimentation de 25 millions de foyers américains.

Foxconn fabriquera les composants des centres de données, qui comprennent des câbles, des systèmes d'alimentation et des équipements de réseau, dans ses installations américaines, ce qui permettra de renforcer les chaînes d'approvisionnement et d'éviter les droits de douane potentiels de l'administration Trump.

Par ailleurs, Foxconn a annoncé jeudi la création d'une coentreprise avec Intrinsic, une unité d'Alphabet amp;GOOGL.Oamp;gt;, pour mettre en place une robotique et une automatisation polyvalentes dans les installations de fabrication afin d'accélérer la production.

Dans un premier temps, la collaboration couvrira une série de scénarios dans les domaines de l'assemblage, de l'inspection, de l'entretien des machines et des applications logistiques.