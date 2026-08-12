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Foxconn-Bénéfice en hausse de 35% au T2, prévisions dépassées
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 10:15
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Le logo de Foxconn est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise à Taipei

Le logo de Foxconn est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise à Taipei

Foxconn, premier fabricant mondial ‌d'électronique en sous-traitance, a annoncé mercredi une hausse de 35% de son ​bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes, portée par une forte demande dans le domaine de l'Intelligence artificielle (IA), qui, selon l'entreprise, devrait être ​le moteur de la croissance cette année.

Le bénéfice net pour la période d'avril à juin du ​plus grand constructeur de serveurs pour ⁠Nvidia et du premier assembleur d'iPhone pour Apple, s'est élevé à ‌59,97 milliards de dollars taïwanais (1,61 milliards d'euros), contre une estimation consensuelle de LSEG de 58,8 milliards de dollars taïwanais, et ​44,4 milliards de dollars ‌taïwanais un an plus tôt.

Dans un communiqué sur ses ⁠résultats, l'entreprise a maintenu ses prévisions antérieures d'une croissance "forte" de son chiffre d'affaires pour cette année et a indiqué qu'elle prévoyait également une demande accrue ⁠en matière d'IA, ‌moteur de la croissance tout au long de l'année. La ⁠société ne communique pas de prévisions chiffrées.

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision ‌Industry, a annoncé en juillet une hausse de 40% de ⁠son chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport à ⁠la même période de ‌l’année précédente.

La plupart des iPhone que le groupe fabrique pour Apple sont ​assemblés en Chine, mais il produit ‌désormais en Inde la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis. Il construit également des usines ​au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d’IA destinés à Nvidia.

Foxconn cherche par ailleurs à étendre sa présence dans le ⁠secteur des véhicules électriques.

L'action de la société a progressé de 17% depuis le début de l'année, une performance inférieure à celle de l'indice taïwanais dans son ensemble, qui a gagné 57%., et a clôturé en hausse de 2,7% mercredi, avant la publication des résultats.

(Rédigé par Ben Blanchard ; Version française Rihab ​Latrache ; Benoit Van Overstraeten)

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