Foxconn a une "confiance inébranlable" dans la dynamique de croissance générée par l'IA, déclare son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe taïwanais Foxconn 2317.TW , premier fabricant mondial de produits électroniques en sous-traitance, a « une confiance inébranlable » dans sa dynamique de croissance grâce à l'explosion de la demande en matière d'IA, a déclaré vendredi son président, Young Liu.

La société, premier fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et premier assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O , a annoncé ce mois-ci une hausse de 19 % de son bénéfice au premier trimestre par rapport à la même période l'année précédente, dépassant les attentes grâce à la forte demande mondiale en produits d'IA.

S'exprimant lors d'une assemblée générale annuelle des actionnaires à New Taipei, ville voisine de Taipei, M. Liu a déclaré que l'IA restait très recherchée, les dépenses d'investissement des principaux fournisseurs de services cloud dépassant déjà 700 milliards de dollars cette année.

« Leurs dépenses d'investissement constituent notre marché. Elles ont déjà atteint 700 milliards de dollars, et celles de l'année prochaine devraient potentiellement atteindre 1.000 milliards de dollars. Cela nous donne une immense confiance dans notre dynamique de croissance future », a-t-il déclaré.

La société, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a déclaré ce mois-ci qu’elle prévoyait une augmentation de 30 % de ses dépenses d’investissement cette année par rapport aux 174 milliards de dollars taïwanais de l’année dernière (5,55 milliards de dollars), alors qu’elle renforce sa capacité de production de serveurs d’IA.

Les actions de la société ont progressé de 19 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 54 % de l'indice taïwanais global .TWII . (1 $ = 31,3720 dollars taïwanais)