Fox en hausse après une double révision à la hausse de la note de BofA suite à l'accord conclu avec Roku

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16 octobre - ** Vendredi, l'action Fox Corp FOXA.O a progressé de 1,7% à 65,08 dollars après que BofA Global Research a relevé sa recommandation sur le groupe médiatique de « sous-performance » à « achat », estimant que l'acquisition en cours de Roku ROKU.O améliore le rapport risque/rendement et le positionnement de l'entreprise dans le secteur du streaming

** La société de courtage relève son objectif de cours de 54 à 85 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 33% par rapport au dernier cours de clôture; l’objectif de cours médian des analystes de Wall Street s’établit à 76 dollars, selon LSEG

** Selon BofA, la transaction devant être finalisée début 2027, Roku apporte à Fox un système d’exploitation et une plateforme de distribution à grande échelle, ce qui apaise les inquiétudes antérieures concernant la transition à long terme de Fox de la télévision linéaire vers le modèle DTC (direct-to-consumer) et repousse le risque lié au renouvellement du contrat avec la NFL vers la fenêtre de résiliation de 2029

** BofA table sur environ 530 millions de dollars de synergies de chiffre d’affaires et estime que l’objectif de Fox, à savoir 400 millions de dollars de synergies de coûts sur une base annuelle, semble réalisable grâce à des économies sur les ventes publicitaires, les technologies publicitaires et les frais généraux de l’entreprise

** La société mère de Fox News a annoncé en juin qu’elle rachèterait Roku pour environ 22 milliards de dollars en espèces et en actions

** Sur les 22 courtiers couvrant FOXA, 13 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 9 recommandent de "conserver"

** Le titre affiche désormais une baisse d’environ 11% depuis le début de l’année, sous-performant la hausse de 4,5% enregistrée par l’ .SPLRCL "Services de communication" de l’indice S&P 500