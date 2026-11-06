 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fox conclut un accord de 22 milliards de dollars avec Roku pour étendre sa présence numérique
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 15:36

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fox Corp FOXA.O a finalisé vendredi l'acquisition de Roku ROKU.O pour un montant de 22 milliards de dollars, un pari majeur visant à ce que la plateforme de streaming renforce l'activité publicitaire du diffuseur et élargisse la portée en ligne de ses programmes sportifs et d'actualité.

Annoncée en juin, cette opération, réalisée en partie en numéraire et en actions, permet à Fox d’accéder aux plus de 100 millions de foyers utilisant la plateforme Roku, ce qui pourrait aider cette entreprise médiatique, qui dépend fortement de la télévision par câble, à se constituer une audience numérique plus large et à mieux cibler ses publicités.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FOX RG-A
66,8800 USD NASDAQ -1,17%
ROKU-A
160,9200 USD NASDAQ +0,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 128,99 -0,93%
Pétrole Brent
97,06 -2,28%
SOITEC
93,8 +2,36%
2CRSI
15,97 -1,54%
BIOPHYTIS
0,0425 +5,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank