Fox conclut un accord de 22 milliards de dollars avec Roku pour étendre sa présence numérique

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Fox Corp FOXA.O a finalisé vendredi l'acquisition de Roku ROKU.O pour un montant de 22 milliards de dollars, un pari majeur visant à ce que la plateforme de streaming renforce l'activité publicitaire du diffuseur et élargisse la portée en ligne de ses programmes sportifs et d'actualité.

Annoncée en juin, cette opération, réalisée en partie en numéraire et en actions, permet à Fox d’accéder aux plus de 100 millions de foyers utilisant la plateforme Roku, ce qui pourrait aider cette entreprise médiatique, qui dépend fortement de la télévision par câble, à se constituer une audience numérique plus large et à mieux cibler ses publicités.