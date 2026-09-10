« Four on the floor » : la chute des marchés boursiers se poursuit alors que le prix du pétrole s'envole et que les rendements des bons du Trésor bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains reculent tous d'environ 0,6 %

* Le secteur des matériaux est celui qui recule le plus parmi les secteurs du S&P; les biens de consommation de base et les services de communication sont les seuls à progresser

* Le dollar s'apprécie; le brut américain bondit >de 7 %; l'or et le bitcoin reculent >de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans bondit à environ 4,95 %

10 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

FOUR ON THE FLOOR: LA CHUTE DES ACTIONS SE POURSUIT ALORS QUE LE PÉTROLE S'ENVOLE ET QUE LES RENDEMENTS DES BONS DU TRÉSOR GRIMPENT

La vague de ventes à Wall Street s’est poursuivie jeudi pour la quatrième journée consécutive, alors que des données d’inflation élevées ont attisé les craintes inflationnistes, accru les probabilités d’un resserrement monétaire à court terme de la part de la Réserve fédérale et fait bondir les rendements des bons du Trésor américain.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en baisse, l'indice de référence S&P 500 .SPX enregistrant sa plus forte chute sur quatre jours depuis juin.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain

US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2023 — il s'agit de la plus forte hausse journalière de ce rendement depuis mai.

Au niveau sectoriel, les gagnants se sont faits rares. Les biens de consommation courante .SPLRCS et les services de communication .SPLRCL ont enregistré des gains modestes.

Parmi les titres les moins performants figuraient les sociétés minières d’or et d’argent .XAU , les fabricants de puces électroniques .SOX et les valeurs liées au logement

.HGX .SPCOMHOME .

Au niveau des entreprises, Apple AAPL.O a apporté une note de vert vif, avec une hausse de 3,6 % au lendemain de la présentation de son produit le plus important depuis des années , qui n’avait pourtant pas réussi à impressionner dans un premier temps.

La journée a débuté par la publication d’un rapport sur les prix à la production , qui s’est révélé très élevé, bien que globalement conforme aux attentes. Mais les prix de l’énergie, qui s’étaient adoucis au cours des derniers mois, ont bondi de 4,2 % par rapport à juillet et de 24,3 % en glissement annuel, une hausse entièrement imputable aux conflits persistants au Moyen-Orient.

De plus, les cours des contrats à terme sur le WTI et le Brent à échéance la plus proche ont clôturé en hausse respectivement de 6,7 % et 6,3 %, dépassant tous deux la barre des 100 dollars le baril, et les craintes d’une inflation galopante, systémique et prolongée commencent à ressembler de plus en plus à une fatalité.

Les marchés anticipent désormais une probabilité de 73,1 % d’une hausse des taux d’intérêt de 25 points de base à l’issue de la réunion de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine, contre 49,4 % il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME.

Les investisseurs se concentrent désormais exclusivement sur la publication vendredi de l’indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d’août, qui devrait afficher une hausse mensuelle et annuelle de 0,4 % et 3,4 %, respectivement. Hors prix des denrées alimentaires et de l’énergie, l’IPC dit « de base » devrait afficher une hausse de 0,2 % par rapport à juillet, et une croissance en glissement annuel de 2,4 %.

Toute surprise significative, dans un sens comme dans l’autre, est susceptible de modifier les prévisions concernant les anticipations de hausse des taux.

Voici un APERÇU des chiffres de clôture:

(Stephen Culp)

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