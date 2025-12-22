 Aller au contenu principal
FOUNTAINE PAJOT : RÉSULTATS ANNUELS 2024/25 : UNE PERFORMANCE SOLIDE, DANS UN MARCHÉ EN REPLI
information fournie par Actusnews 22/12/2025 à 18:00

  • Rentabilité préservée, et solidité financière renforcée
  • Pour ses 50 ans, le Groupe déploie un plan d'investissements ambitieux
  • 2025/26, un exercice de transition dédié à la nouvelle génération de bateaux

Le Groupe Fountaine Pajot, l'un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie ses résultats consolidés pour l'exercice 2024/25 (du 01/09/24 au 31/08/25), arrêtés par le Conseil d'administration du 15 décembre 2025.

Données en M€ - (normes françaises) 31/08/2024 [i] 31/08/2025 [ii]
Chiffre d'affaires 351,3 323,2
Excédent Brut d'exploitation 60,0 51,0
Résultat d'exploitation (avant dot. aux amort. et dépré. des écarts d'acquisition) 51,0 34,5
Résultat financier 2,9 0,7
Résultat courant 47,7 34,1
Résultat exceptionnel 0,1 3,5
Résultat net de l'ensemble consolidé 34,5 23,8
Résultat net part du Groupe 33,5 29,9

Robustesse opérationnelle

Dans un contexte économique marqué par un ralentissement de la demande, le Groupe Fountaine Pajot confirme la robustesse de son modèle économique et sa capacité d'adaptation.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024/25 atteint 323,2 M€, en repli de 8,2 % par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution reflète principalement la contraction des volumes commercialisés dans un marché en phase d'ajustement.

L'Excédent Brut d'Exploitation s'établit à 51,0 M€ sur l'exercice, contre 60,0 M€ un an plus tôt, impacté par la baisse des volumes. Le résultat d'exploitation, avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition, s'élève à 34,5 M€.

Ces performances témoignent de la capacité du Groupe à préserver un niveau de rentabilité élevé et à protéger ses marges dans un environnement de marché moins porteur.

Une structure financière saine pour soutenir le rebond attendu du marché

En M€ 31/08/24 31/08/25 En M€ 31/08/24 31/08/25
Immobilisations 80,3 92,9 Capitaux propres 112,8 136,3
Stocks 64,5 70,4 Provisions & impôts différés 9,7 7,8
Créances clients et autres créances 20,6 30,3 Dettes financières 35,7 42,0
Disponibilités 140,3 128,6 Fournisseurs et comptes rattachés 29,6 31,4
Total Actif 305,7 322,3 Autres dettes
Dont acomptes clients 		117,9
78,0 		104,7
64,1
Total Passif 305,7 322,3

Au 31 août 2025, le Groupe Fountaine Pajot affiche une marge brute d'autofinancement positive de 40,5 M€. Compte tenu de l'accroissement du Besoin en Fonds de Roulement (-25,6 M€), la trésorerie d'exploitation ressort positive à 14,9 M€. Le niveau des stocks intègre par anticipation les livraisons programmées sur l'exercice 2025/26 en cours.

Les flux nets d'investissements engagés sur l'exercice s'élèvent à 24,5 M€ et préparent le Groupe pour l'avenir, à travers l'innovation produits, la modernisation des outils industriels et le renforcement de la présence internationale.

2025/26 : Une année de transition stratégique pour préparer le Groupe au rebond

Dans un environnement de marché offrant une visibilité limitée, l'exercice 2025/26 marquera le 50 ème anniversaire de l'entreprise. Ce sera une année de transition au cours de laquelle le Groupe a choisi d'anticiper et d'investir afin d'aborder dans les meilleures conditions la phase de reprise du marché.

En l'espace d'un an, le Groupe Fountaine Pajot aura lancé sept nouveaux modèles, ce qui en fait le plan de développement produits le plus ambitieux de son histoire. Cette dynamique se poursuivra avec le développement à moyen terme du FPY 110, renforçant le positionnement du Groupe sur le segment du yachting haut de gamme. La nomination récente des FP41, FP44 et FP55 aux prix Cruising World Boat of the Year 2026 et SAIL Best Boats 2026 confirme la pertinence de cette stratégie.

L'ensemble de ces nouveaux bateaux bénéficie du programme « Smart Electric », pilier de la stratégie de décarbonation du Groupe, et illustre son rôle de précurseur en matière de propulsion électrique.

Dans ce contexte contraint, Fountaine Pajot adapte ses capacités de production au rythme des commandes, en préservant ses compétences clés et son agilité industrielle, afin de se positionner favorablement pour capter le rebond du marché.

Calendrier de communication :

Perspectives 2025/26
Réunion de présentation 		15 janvier 2026 (avant Bourse)
15 janvier 2026 – 10h00

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2024/25 (au 31 août 2025), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 323,2 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT
Hélène de Fontainieu
Directrice de la Communication
Tel. : 05 46 35 70 40 		ACTUS finance & communication
Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs
cpuissant@actus.fr / Tel. 01 53 67 36 77

Fatou-Kiné N'Diaye / Relations Presse
fndiaye@actus.fr / Tel. 01 53 67 41 79

[i] Intégration en juin 2023 d'Atlantic Cruising Yachts

[ii] Intégration de The Yacht Sales Co (TYSC) et mise en équivalence de la société Couach Catamarans (40%)


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats

https://www.actusnews.com/news/95696-cp_fountaine_pajot_ra2024_25_vdef.pdf

FOUNTAINE PAJOT
109,000 EUR Euronext Paris 0,00%
