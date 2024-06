FOUNTAINE PAJOT : PLAN ODYSSEA 2024 ET RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023/24

Avancées du plan Odyssea 2024 sur 3 piliers : le social, l'environnement et les investissements

1 er semestre 2023/24 : croissance très solide à +48% et amélioration de la performance opérationnelle

2023/24, un nouvel exercice de croissance rentable

Avancées du plan Odysséa 2024

Sur le 1 er semestre 2023/24, grâce à la qualité de ses résultats, le Groupe Fountaine Pajot a poursuivi et accéléré le déploiement de son plan stratégique Odyssea 2024, sur l'ensemble de ses piliers :

Le social : Plus de 100 nouveaux employés ont rejoint les chantiers et l'Institut des Talents Nautiques a étoffé son offre de formations.

Plus de 100 nouveaux employés ont rejoint les chantiers et l'Institut des Talents Nautiques a étoffé son offre de formations. L'environnement : Le développement commercial des solutions électriques hybrides s'est poursuivi, en vue de réduire l'empreinte carbone. De plus, une nouvelle plateforme collaborative a été mise en place, associant les fournisseurs dans la démarche environnementale.

: Le développement commercial des solutions électriques hybrides s'est poursuivi, en vue de réduire l'empreinte carbone. De plus, une nouvelle plateforme collaborative a été mise en place, associant les fournisseurs dans la démarche environnementale. Les investissements capacitaires : Les travaux d'agrandissement du site d'Aigrefeuille pour augmenter les capacités de production ont progressé. Le Groupe a aussi intégré les activités de menuiserie d'agencement de la Manufacture de la Chevrolière pour s'adjoindre et protéger un savoir-faire précieux dans la conception et la fabrication d'aménagements intérieurs de bateaux, et ainsi mieux maîtriser la chaîne de valeur.

: Les travaux d'agrandissement du site d'Aigrefeuille pour augmenter les capacités de production ont progressé. Le Groupe a aussi intégré les activités de menuiserie d'agencement de la Manufacture de la Chevrolière pour s'adjoindre et protéger un savoir-faire précieux dans la conception et la fabrication d'aménagements intérieurs de bateaux, et ainsi mieux maîtriser la chaîne de valeur. Les nouveautés produits : Le Thíra 80, bateau amiral de Fountaine Pajot, qui a reçu une distinction dans la catégorie “Production Sailing Catamaran” pour 2024 et le D44, dernier né de la marque Dufour.

Un 1 er semestre 2023/24 solide

Le Groupe Fountaine Pajot, publie ses résultats, arrêtées par le Conseil d'administration, pour le 1 er semestre de l'exercice 2023/24 (du 01/09/23 au 29/02/24).

Données en M€ - (normes françaises) 29/02/2024 [1]

6 mois 28/02/2023

6 mois Chiffre d'affaires 164,9 111,4 Excédent Brut d'exploitation 29,8 12,6 Résultat d'exploitation 25,2 10,7 Résultat financier 1,8 0,6 Résultat courant 21,8 11,3 Résultat exceptionnel (0,3) (0,1) Résultat net de l'ensemble consolidé 14,3 7,8 Résultat net part du Groupe 13,5 7,8

Porté par la profondeur du carnet de commandes et malgré un ralentissement de la demande, le Groupe Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires en progression de +48% (+33,2% à périmètre constant), fortement tourné vers l'international. Cette dynamique est soutenue par l'accélération des rythmes de production et le succès des derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Aura 51, Samana 59) que sur celui du monocoque (D41, D470).

Bénéficiant d'une croissance forte, le Groupe affiche sur le 1 er semestre 2023/24 un Excédent Brut d'Exploitation à 29,8 M€ contre 12,6 M€, un an auparavant. Le résultat d'exploitation, avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition, s'élève à 25,2 M€. Le bénéfice net part du Groupe ressort en amélioration à 13,5 M€ contre 7,8 M€ l'année précédente.

Une structure financière robuste

En M€ 29/02/24 31/08/23 En M€ 29/02/24 31/08/23 Immobilisations 73,1 78,5 Capitaux propres 93,4 83,5 Stocks 80,1 53,4 Provisions & impôts différés 9,1 7,7 Créances clients et autres créances 14,9 19,1 Dettes financières 31,6 26,6 Disponibilités 143,5 144,7 Fournisseurs et comptes rattachés 36,4 32,2 Total Actif 311,6 295,7 Autres dettes

Dont acomptes clients 141,0

106,1 145,6

117,4 Total Passif 311,6 295,7

Le Groupe Fountaine Pajot présente au 29 février 2024 une marge brute d'autofinancement positive à 25,7 M€ et une augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (-24,0 M€), dégageant une trésorerie d'exploitation positive de 1,7 M€. L'augmentation momentanée des stocks anticipe les livraisons sur la deuxième partie de l'exercice.

Les investissements sur la période à 4,2 M€ ont porté sur les nouveaux produits et l'adaptation des capacités de production. A fin février 2024, le Groupe Fountaine Pajot présente des fondamentaux solides lui permettant d'aborder l'avenir avec confiance et de poursuivre son développement.

2023/24, vers un nouvel exercice de croissance rentable

Malgré un marché marqué par un certain attentisme des clients propriétaires et charters, le Groupe vise une nouvelle année de croissance rentable grâce à une forte activité et de nombreuses commandes à livrer. Enfin grâce aux bonnes performances économiques réalisées sur le 1 er semestre 2023/24, Fountaine Pajot poursuivra ses investissements (capacités et produits) et humains (recrutement, intéressement et participation salariés).

Après des années exceptionnelles (rattrapage post-Covid), le Groupe confirme un retour à la normale de la demande. Fountaine Pajot prépare l'avenir en adaptant son offre produits, en misant sur l'innovation pour une navigation plus durable, en améliorant son organisation et sa chaîne de valeur.

Calendrier de communication

Chiffre d'affaires 2023/24 : mi-octobre 2024 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2022/23 (au 31 août 2023), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 276,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr / Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr / Tel. 01 53 67 36 73

[1] Intégration en juin 2023 d'Atlantic Cruising Yachts