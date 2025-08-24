LFI déposera une proposition de loi pour abroger la loi Duplomb

Mathilde Panot lors des universités d'été de La France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme le 24 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

La France insoumise déposera dans sa prochaine "niche" parlementaire à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour abroger l'ensemble de la loi Duplomb sur l'agriculture, après la censure partielle par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée sur un pesticide, a annoncé dimanche Mathilde Panot.

"Le groupe parlementaire insoumis déposera dans sa niche parlementaire une loi d'abrogation totale de la loi Duplomb", a déclaré la cheffe des députés LFI, lors d'un discours aux universités d'été du mouvement de gauche radicale.

"Grâce à la mobilisation exceptionnelle qu'il y a eu pendant l'été, grâce au recours que nous, Insoumis, avons déposé au Conseil constitutionnel, nous avons gagné une première victoire", a-t-elle lancé.

Mais "il ne reste absolument que des horreurs dans cette loi", a estimé la députée du Val-de-Marne, accusant cette dernière de "favoriser les fermes-usines (...) et les mégabassines".

"Entre les intérêts de l'argent et la survie de l'espèce humaine, il faut choisir. Et nous avons choisi", a-t-elle encore dit.

La prochaine "niche" parlementaire de La France insoumise, journée au cours de laquelle un groupe fixe l'ordre du jour à l'Assemblée, sera le 27 novembre.

La loi Duplomb destinée à lever les contraintes pesant sur le métier d'agriculteur, adoptée au Parlement début juillet avec le soutien des macronistes, de LR et l'extrême droite, a fait l'objet d'un vaste mouvement de protestation, y compris au sein du monde scientifique.

Une pétition réclamant son abrogation a réuni plus de 2,1 millions de signatures sur le site de l'Assemblée nationale, du jamais vu, permettant la tenue d'un futur débat, essentiellement symbolique, à l'Assemblée.

Le 7 août, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition la plus contestée de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes.

La semaine suivante, Emmanuel Macron a promulgué la loi, en écartant la possibilité de demander une nouvelle délibération du Parlement.